Нетаниягу обратился к израильтянам, едущим в Умань: Всевышний не всегда защищал нас

Сейчас паломники несут личную ответственность за свою поездку.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выпустил обращение к израильтянам, которые едут в Умань (Украина).

Об этом сообщает Telegram-канал "Люди в черном".

«Израильские граждане, направляющиеся в Украину, в настоящее время должны нести личную ответственность за свою поездку. Всевышний не всегда защищал нас, тем более на земле Европы и земле Украины. Надо понимать, что в Государстве Израиль, когда падают ракеты, гражданские лица прячутся в убежища и есть защита – там нет достаточно укрытий и никакой защиты», – заявил он.

Напомним, что недавно состоялась беседа между Нетаниягу и президентом Украины Владимиром Зеленским. На фоне приближения Рош ха-Шана они обсудили прибытие паломников-хасидов в Умань, а именно пути обеспечения их безопасности.

По словам украинского лидера, в его стране всегда с теплотой и гостеприимством принимают паломников, отвечая за их безопасность. Однако он добавил, что из-за войны и постоянных угроз атак российских ракет и иранских дронов в этом году паломничество сопровождается высоким риском безопасности.

«Это вызов безопасности, который требует безотлагательного совместного реагирования», – отметил Зеленский.

Согласно израильским оценкам, в этом году в Умань прибудут около 50 тысяч паломников-хасидов. Сейчас в местах паломничества в городе бомбоубежища способны вместить около 11 тысяч человек. Кроме этого, Зеленский и Нетаниягу говорили касательно потенциальной отправки к местам паломничества дополнительных сил полиции Израиля.

Также "Курсор" сообщал, что Израиль профинансирует безопасный переход паломников на границе с Украиной.