Нетаниягу озадачен: как сохранить коалицию

Среди членов блока Нетаниягу накопилось много недовольства и нерешенных вопросов, в итоге теперь главный вопрос — сколько продержится оппозиция.

После выборов усилия партии Ликуд и Биньямина Нетаниягу были направлены на формирование правительства, и вопрос был не только в сроках.

После того как в четверг изматывающие коалиционные переговоры все-таки закончились успехом, и Нетаниягу провозгласил победу, главный вопрос тут же изменился. Теперь это вопрос — как долго продержится коалиция.

Первоначальный прогноз был оптимистичным. Блок ультраправых и ультраортодоксов Нетаниягу пережил пять изнурительных избирательных кампаний и 18 месяцев в глуши оппозиции, пока не достиг своей цели. С нынешним большинством в 64 места, Нетаниягу и его союзники должны были легко создать сплоченное праворадикальное правительство, которое продержится четыре года, как и обещал глава партии Ликуд.

Но среди членов блока Нетаниягу накопилось много недовольства и нерешенных вопросов, что породило новые опасения. Столкновения и напряженность между Нетаниягу и его партнерами по коалиции заставили многих экспертов пересмотреть свои расчеты.

Теоретически новое правительство сформировано на полный срок, но бесконечные переговоры продемонстрировали низкий уровень доверия между Нетаниягу и его союзниками, которые прямо вынуждали идти на уступки и заставили его выполнить беспрецедентный список требований. В итоге Нетаниягу уступил почти по всем пунктам.

Нетаниягу соглашался с любой прихотью и капризом ультраортодоксов и религиозных сионистов, а правительство нацелено на немедленные реформы в высших службах безопасности, полиции и юрсфере.

Но есть опасения, что, как только правительство будет сформировано, Нетаниягу будет тянуть, откладывать и откладывать многие из обязательств, которые он только что дал.

«В день инаугурации уравнение изменится на противоположное: [Итамар] Бен-Гвир и Смотрич 10 раз подумают, прежде чем свергнуть правительство… и попрощаются с лучшей сделкой в ​​своей жизни», — заявили эксперты.

Однако напряженные переговоры могут оказаться легкой частью. Поддержание коалиции с союзниками-экстремистами, знающими власть, вероятно, будет более сложной задачей. Партнеры Нетаньяху стремятся проявить себя и попытаются привлечь его к ответственности за свои слова, в то время как он должен потушить пламя страха и протеста вокруг своего нового правительства как снаружи, так и внутри.

Уходящий начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави встретился с Нетаниягу и предупредил его о последствиях реформ Смотрича и Бен-Гвира в отношении армии и Иудеи и Самарии. Диаспора во всем мире возмущена планами изменить Закон о возвращении.

Каждый день в прессе публикуется как минимум одна публичная петиция. Судьи и юристы протестуют против планируемой реконструкции Верховного суда и судебной системы, ЛГБТ и женские правозащитные группы встревожены полномочиями религиозному бизнесу.

Нетаниягу, скорее всего, воспользуется внешним давлением для удовлетворения своих внутренних интересов и использует различные голоса протеста, чтобы усмирить амбиции своих партнеров.