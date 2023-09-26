Нетаниягу предупредил, что будет, если не закрыть восточную границу

По словам премьер-министра, он поручил на предстоящей сессии Кнессета принять основной закон о миграции.

Если Израиль не закроет свою восточную границу, он больше не будет еврейским государством.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, информирует портал Детали.

По словам Нетаниягу, Израиль — одна из немногих стран, которая практически полностью контролирует свои границы. При этом у Израиля есть одна граница, которая до сих пор не огорожена.

«Если мы не закроем восточную границу, еврейского государства не будет. Поток беженцев, который сейчас хлынул как из Африки, так и из исламских стран, покоряет все страны», - сказал премьер-министр.

В качестве примера он привел Кипр, где от до 7 процентов населения являются мусульманами.

"Мы могли бы оказаться в подобной ситуации, если бы не решение закрыть южную и северную границы. Поскольку у Израиля есть все, чтобы стать страной, которая привлекает этих нарушителей границы, а восточная граница очень длинна и менее безопасна, она может стать следующим отверстием, через которое проникнут нелегалы", - пояснил Нетаниягу.

Он добавил, что Израилю придется закрыть границу, "и поэтому я поручил на предстоящей сессии Кнессета принять основной закон о миграции".

Как сообщал Курсор, в начале сентября премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал о возведении Израилем нового пограничного забора вдоль границы с Иорданией.

"Мы возвели забор на нашей южной границе (с Египтом, – ред.) и остановили проникновение оттуда в Израиль. Тем самым мы остановили более миллиона инфильтрантов из Африки, которые разрушили бы нашу страну", – заявил он.

Также мы писали, что в рамках совместной операции силам полиции, МАГАВа и ЦАХАЛа удалось предотвратить контрабанду оружия из Иордании на сумму 1,2 млн шекелей в районе Арава.