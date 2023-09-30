Нетаниягу с женой вновь собрались в отпуск

Около двух недель назад власти поселка Неве-Атив направили письмо в канцелярию премьер-министра с требованием отменить отпуск в эти дни.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара в воскресенье, 1 октября, вернутся на отдых в Неве-Атив, в тот же отель, где они останавливались полтора месяца назад.

Об этом сообщает портал Maariv.

Издание напоминает, что в прошлый раз местные жители подали петицию в Верховный суд из-за нарушения свободы передвижения. Из соображений безопасности дорога на северные Голаны через мошав будет закрыта для движения транспорта на время отпуска пары.

Около двух недель назад секретариат поселка направил письмо в канцелярию премьер-министра с требованием отменить отпуск в эти дни.

"От вашей канцелярии ожидалось, что вы будете действовать более чутко по отношению к гражданам, особенно когда речь идет о гражданах, которые уже понесли значительный ущерб от предыдущего визита премьер-министра и его жены. Важно подчеркнуть, что любой сценарий нарушит привычный образ жизни в мошаве, поэтому мы постараемся найти баланс и снизить последствия. Ограничение движения нанесет огромный ущерб свободе передвижения и туризму", - отметили в поселке.

Во время предыдущего визита премьер-министра и его жены в Неве-Атив противники судебной реформы устроили акцию протеста и не позволили местным жителям передвигаться в обычном режиме.

"Когда они здесь жили в последний раз, в поселок никто не входил и не выходил. Это было ужасно, был ужасный шум и усиленная охрана. В поселке много отелей, но ваше пребывание серьезно повредит нашему туризму и средствам к существованию. На этот раз мы ожидали хотя бы внимания, мы не будем об этом молчать", - рассказал один из местных жителей.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу показал совместное фото с женой на отдыхе.

Также мы писали о том, что Нетаниягу отложил отпуск и срочно вызвал на беседу начальника штаба Герци Халеви.