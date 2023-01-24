Нетаниягу сделал заявление касательно строительства в зоне C

Биньямин Нетаниягу высказался после того, как ЦАХАЛ эвакуировал недавно созданный аванпост поселенцев в зоне С на территории Иудеи и Самарии.

«Незаконное строительство палестинцами и поселенцами в зоне C на территории Иудеи и Самарии недопустимо. Мы пришли к власти с четким обещанием изменить направление и бороться с незаконным палестинским строительством. Это не означает, что мы позволим незаконное израильское строительство», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, продолжая устанавливать красные линии для своего нового правительства, когда дело доходит до израильско-палестинского конфликта.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нетаниягу высказался после того, как в пятницу эвакуация ЦАХАЛом аванпоста Ор-Хаим, который был создан менее чем за 24 часа до этого, вызвала политический кризис в его коалиции. Нетаниягу сказал, что по этим двум пунктам достигнуто «полное согласие», добавив, что главы коалиции согласились с этими принципиальными пунктами на встрече.

По словам премьер-министра, этот консенсус «сводит на нет надежды наших политических оппонентов на распад [коалиции] — мы сплочены, сильны и едины, в том числе и в этом вопросе».

Министр финансов Бецалель Смотрич считает, что коалиционное соглашение дает ему полную власть над гражданскими вопросами в зоне C на территории Иудеи и Самарии, включая разрешение на строительство и контроль за незаконным строительством. Смотрич, который возглавляет Религиозно-сионистскую партию, будет осуществлять этот контроль в соответствии со своей второй должностью — министром в Министерстве обороны.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что общая власть над гражданскими вопросами, включая вопросы строительства, должна оставаться в его компетенции.

«Битва за районы С — центральный вопрос. В этом районе, который уже находится под военным и гражданским контролем ЦАХАЛа, армия «отвечает как за безопасность, так и за гражданские вопросы. Мы должны убедиться, что контролируем ситуацию и контролируем правопорядок», — сказал Галант.

Ранее Курсор писал, что регламент Иудеи и Самарии единогласно приняли на стадии комитета. Депутат Кнессета заявил, что это «лишь первый шаг».