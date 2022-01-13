Ночью арабы посадили незаконную оливковую рощу на границе Эфрата

Один из жителей рассказал, что деревья были посажены в непосредственной близости от забора, окружающего квартал.

Арабские фермеры посадили огромную рощу из сотен оливковых деревьев вдоль северной границы района Даган города Эфрат, причем некоторые посадки были тайно высажены в одночасье.

Об этом сообщает jewishpress.com.

Эфрат расположен в Гуш-Эционе, к югу от Иерусалима. Оливковые саженцы примыкают к границе северного района города Даган, существенно блокируя его будущее развитие. Чиновник местных властей, прибывший на место в четверг, определил, что земли не находятся в частной собственности фермеров, не имеют известных владельцев и объявлены государственными землями. Земля находится в Зоне C, под полным контролем Израиля.

Один из жителей рассказал, что деревья были посажены в непосредственной близости от забора, окружающего квартал, и хотя государство планирует строить на территории, незаконно присвоенной арабскими фермерами, но «если будут деревья, не будет дорог». Другой житель пошутил, что араб посадил деревья как раз к Ту би-Шват, еврейскому празднику, когда обычно сажают деревья.

Позже утром жители Эфрата и Гуш-Эциона спустились вниз, чтобы осмотреть новую оливковую рощу вблизи, и заметили, что арабские рабочие в этом районе звонили, чтобы сообщить о своем присутствии. Вскоре прибыл, предположительно, инспектор Палестинской администрации, который начал наблюдать и отслеживать еврейских жителей.

Представитель муниципалитета Эфрата сообщил, что глава совета Эфрата Одед Равиви «знает о незаконной посадке деревьев и действует против нее. В этом контексте он связался с соответствующими правоохранительными органами гражданской администрации.

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