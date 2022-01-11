Новый комплекс тестирования на антигены будет работать 24 часа в сутки

Среднее время ожидания результата сегодня, когда тестов больше 200 тыс., составляет 48 часов.

В связи с изменением инструкций и необычными нагрузками на тест-комплексы компания Ichilov WELL объявила, что в Модиине начал работать выездной комплекс для институционального тестирования на антигены.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Уникальность комплекса в том, что он будет работать круглосуточно, что, как ожидается, значительно разгрузит различные комплексы. По информации компании, с 7:00 до 23:00 заезд в комплекс будет осуществляться без необходимости предварительной регистрации. С 23:00 до 7:00, заезд только после предварительной регистрации.

Возможности Государства Израиль сегодня составляют 250 тыс. тестов ПЦР и еще 200 тыс. институциональных тестов на антигены. В последней волне был побит предыдущий рекорд, установленный в новогоднюю ночь, когда было проведено 230 тыс. ПЦР-тестов. Заторы создают «пробки» в пяти лабораториях, с которыми работает государство. Одной из задач Штаба Алона является регулирование нагрузки между лабораториями.

Среднее время ожидания результата сегодня, когда тестов больше 200 тыс., составляет 48 часов — но цель — 24 часа, и она может быть достигнута при наличии до 170 тыс. тестов. Эти дни определены как период адаптации к антигену, и тем не менее у гражданина, прибывшего на пункт забора проб, может быть проведен ПЦР-тест.

Ранее Курсор сообщал, что врач рассказал, в чем разница между серологическим, ПЦР и экспресс-тестами на антигены.

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