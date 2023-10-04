Ножевое нападение на водителя автобуса в Петах-Тикве - первые подробности

Сотрудники полиции приступили к расследованию, сейчас проводится опрос очевидцев и сбор улик.

Сегодня утром, 4 октября, на водителя автобуса "Эгед", следовавшего по маршруту 248 в Петах-Тикве, было совершенно ножевое нападение. Один из пассажиров нанес ему ранение в ходе возникшего между ними спора.

Об этом пишет издание News.walla.

Мужчина начал конфликтовать с водителем из-за остановок на маршруте общественного транспорта, а потом внезапно ударил его ножом, затем скрылся с места происшествия. Парамедики МАДА оказали пострадавшему первую помощь на месте, а после госпитализировали в больницу "Бейлинсов". Водитель получил тяжелую травму.

Сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента. Сейчас проводится опрос очевидцев, сбор улик и поиски подозреваемого.

"Курсор" писал ранее, что во вторник, 5 сентября, в автобусе, следовавшем по маршруту 388 из Беэр-Шевы в Арад, произошел инцидент с применением насилия. Один из пассажиров напал на водителя общественного транспорта.

Еще мы писали, что в Израиле зафиксировано множество случаев насилия против водителей рейсовых автобусов, и в министерстве транспорта работают над тем, чтобы усилить их безопасность и улучшить условия труда.

Напомним, что в Тель-Авиве произошло нападение на водителя автобуса. Мотоциклист, устроив конфликт на дороге, напал на 61-летнего водителя и избил его.

Читайте также, что пару месяцев назад в Хайфе в одном из автобусов "Эгед" произошел неприятный инцидент. Водитель общественного транспорта сделал замечание девочке-подростку за ее "неподобающий" внешний вид. Родители школьницы обратились к адвокату и подали против водителя и автобусной компании судебный иск.