Обмеление Кинерета: какие прогнозы дают метеорологи

За четыре последних года, когда накопленное количество осадков сравнялось со средним и даже превысило его, 2022/23 год отмечается как наихудший год. Прошло около половины сезона дождей, но количество осадков значительно ниже, чем в среднем за период в предыдущие годы – при этом значительный разрыв зафиксирован в северных регионах страны.

Об этом сообщает Walla.

Данные метеорологической службы Израиля показывают, что совокупные количества, зарегистрированные в северо-восточных районах страны, достигают менее половины среднего за соответствующий период — а местами даже лишь около трети.

Это делает последний сезон одним из немногих засушливых, зарегистрированных до сих пор в этом районе. В частности, на Голанских высотах это самая сухая половина сезона за 30-45 лет.

Метеорологи уточнили, что в прошлом были похожие годы, например, в регионах Галилеи и Эмек-Хула, когда количество осадков было аналогичного масштаба или еще меньше.

«Мы определенно закончим год выше «красной» линии, – заявил Эяль Зигели из Управления водного хозяйства. – До нее еще больше двух с половиной метров, и за один год ее не достичь. В этом году причин беспокоиться за судьбу озера нет, но кто знает, что нас ждет в будущем, ведь засуха может повториться. Что же касается правовых и экономических последствий засухи, то о них будет иметь смысл говорить, только когда точно будет известно, что мы закончим зимний сезон с менее чем 70% от средней нормы осадков».