Обнародован отчет о состоянии экономики Израиля

Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда, здравоохранения, демографии, социального обеспечения и образования.

Вот несколько ключевых выводов обширного исследования организации:

В отчете подчеркивается неожиданное восстановление израильской экономики в 2021 году после начала пандемии COVID-19: вопреки тогдашним прогнозам, в 2021 году экономика восстановилась довольно быстро — ВВП вырос примерно на 6% в период с 2019 по 2021 год, только несколько ниже ожидаемых темпов роста, составлявших около 8%, если бы не было кризиса. Кроме того, дефицит в 2021 оду. сократился до 4,4% ВВП, что значительно ниже прогнозов Банка Израиля и Минфина (5,3% и 6,8% соответственно).

Что касается рынка труда, отчет показывает, что занятость следовала той же траектории экономики после COVID, хотя она еще не восстановилась полностью. В 2021 году без работы остались более 70 000 человек, хотя для тех, кто имеет работу, за последние два года работа на дому стала значительно популярнее.

Кроме того, шок, вызванный пандемией, привел к резкому увеличению расходов на социальное обеспечение. По сравнению с 2019 годом расходы на социальное обеспечение были увеличены на 55 млрд шекелей в 2020 году. Около 70% увеличения было предназначено для социального обеспечения и около 25% — для здравоохранения.

«Несмотря на этот приток средств, не все деньги идут туда, куда нужно, поскольку «скорость использования прав [социального обеспечения] среди более слабых групп населения особенно низка в Израиле, и они не получают помощи, на которую они имеют право. Причина, по-видимому, заключается в сложной бюрократии», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал, что израильский шекель укрепился по отношению к доллару. Учитывая, что стоимость бензина в Израиле напрямую связана с ценой нефти на мировых рынках и курсом доллара, сейчас трудно прогнозировать, что произойдет со стоимостью топлива и доллара в ближайшее время.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения. Амир Ярон, управляющий банка, говорит, что израильская система обладает «впечатляющей способностью к росту» даже в условиях неопределенности, обещает и дальше сдерживать инфляцию.