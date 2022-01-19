Официальные лица Израиля встретились с правителем Судана в Хартуме

В апреле кабинет Судана проголосовал за отмену закона 1958 года, запрещающего дипломатические и деловые отношения с Израилем.

Израильская делегация встречается с высшим генералом Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой управляемого военными правящего совета в Хартуме.

Об этом сообщает haaretz.com.

Делегация также встретится с другими высшими должностными лицами в совете, а также с высшим военным руководством. Суданские военные захватили власть в октябре, и переворот погрузил Судан в политический тупик и безжалостные уличные протесты, которые привели к гибели более 60 человек.

Протестующие хотят полностью гражданского правительства, в то время как военные заявляют, что передают власть только избранной администрации. Беспорядки усилились в начале этого месяца после отставки премьер-министра Абдаллы Хамдока после того, как ему не удалось достичь компромисса между военными и продемократическим движением.

Хамдок был уволен во время переворота только для того, чтобы быть восстановленным в ноябре в рамках соглашения с военными. Сделка отодвинула на второй план продемократическое движение, которое мобилизовало уличные протесты.

В апреле кабинет Судана проголосовал за отмену закона 1958 года, запрещающего дипломатические и деловые отношения с Израилем, через несколько месяцев после того, как Хартум согласился нормализовать отношения.

Ранее Курсор сообщал, что в Судане обнаружен неизвестный смертоносный вирус.

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