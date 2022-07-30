Онлайн-покупки будут дешевле: Израиль хочет отметить таможенную пошлину

Министерство финансов Израиля планирует отменить таможенную пошлину за покупки до 300 долларов в зарубежных интернет-магазинах.

В министерстве финансов Израиля хотят повысить беспошлинный порог ввоза для покупок в зарубежных интернет-магазинах сразу в 4 раза.

Об этом сообщает издание «Детали».

Отмечается, что данную инициативу продвигает министр финансов Авигдор Либерман, он поручил Налоговой службе отменить пошлину при покупке товаров на 300 долларов, а раньше израильтяне были освобождены от платежа только при заказе на сумму до 75 долларов.

Однако, освободить от пошлины планируют только определенные категории товаров, например, гигиенические средства, косметику, пищевые добавки, которые пользуются на зарубежных онлайн-сайтах большим спросом у израильтян.

Пока непонятно, попадут ли под освобождение от платежа различные гаджеты и мелкая электроника, потому что их также израильтяне часто заказывают за рубежом.

Окончательное решение по данному вопросу еще не принято, сейчас в Налоговом управлении изучают, какие категории товаров можно освободить от пошлины на ввоз, чтобы это не навредило местным производителям.

«Курсор» писал ранее, что министр финансов Авигдор Либерман по согласованию с министром сельского хозяйства Одедом Форером опубликовал для общественного обсуждения приказ об отмене таможенных пошлин на импорт свежей, замороженной, переработанной рыбы и морепродуктов с целью снижения цен.