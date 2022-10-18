Орин Джули возвращается в ЦАХАЛ

Легендарная «королева пушек» после свадьбы снова надевает форму Армии обороны Израиля и поступает на офицерские курсы.

Известная как «королева пушек», Орин Джули в свои 28 лет снова надевает форму Армии обороны Израиля – и поступает на офицерские курсы.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что по окончании курсов Джули получит звание капитана запаса и станет командиром спасательного отделения.

«Прошел месяц с тех пор, как … Орин Джоли вышла замуж за Галома Эмануэля и стала замужней женщиной, но того, что происходит сейчас, мы действительно не ожидали. Джули уволилась из Армии обороны Израиля на семь лет, но теперь, в возрасте 28 лет, она снова надевает форму и поступает на офицерские курсы», — пишет издание.

Так, Джули начинает ускоренный офицерский курс, который продлится около полутора месяцев, по окончании которого Орин получит звание капитана запаса.

Как сообщал Курсор, в деревне к югу от Шхема в минувшие выходные отмечались ожесточенные столкновения между евреями и палестинцами. Силы безопасности обеспокоены угрозой эскалации и предупреждают о тенденции, которая может привести к обострению и навредить населению.

Так, в Иудее и Самарии случились беспорядки, но, несмотря на призывы объявить день ярости и массовых беспорядков, лишь немногие палестинцы вышли на демонстрации.

В районе Шхема было относительно спокойно, однако террористическая организация «Гов Ариот» призывает продолжать попытки причинить вред израильтянам.

В ходе беспорядков в Самарии был ранен солдат ЦАХАЛа, а палестинцы сообщают о пятерых раненых. В соседней Хаваре в выходные произошли ожесточенные столкновения между евреями и палестинцами, огнестрельные ранения получил один еврей ночью в воскресенье, и еще один днем ранее.

Кроме того, мы сообщали, что в Негеве во время перестрелки ранили 27-летнего мужчину.