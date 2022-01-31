Первая постоянная выставка Холокоста прибыла в Индонезию

Это одна из выставок «Ready2Print» Яд Вашем, направленная на развитие диалога о Холокосте в музеях, образовательных и общественных центрах и местах отправления культа по всему миру.

В честь Международного дня памяти жертв Холокоста Яд Вашем открыл первую в Индонезии постоянную выставку, посвященную нацистскому геноциду евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Это одна из выставок «Ready2Print» Яд Вашем, направленная на развитие диалога о Холокосте в музеях, образовательных и общественных центрах и местах отправления культа по всему миру. Эта конкретная выставка, открывшаяся в четверг в синагоге Шаар ха-Шамаим на индонезийском острове Сулавеси, называется «Холокост: как это было»

Согласно веб-сайту Яд Вашем, выставка «рассматривает основные исторические аспекты Холокоста, начиная с еврейской жизни в дохолокостной Европе и заканчивая освобождением нацистских концлагерей и лагерей смерти по всему континенту». В ней также задокументировано «замечательное возвращение к жизни выживших».

Ришель Бадд Каплан, представитель Международной школы изучения Холокоста в Яд Вашем, приняла участие в церемонии открытия выставки с помощью видеосвязи. У Израиля нет официальных дипломатических отношений с Индонезией, где проживает самое большое мусульманское население в мире.

Ранее Курсор сообщал, что премьер-министр Израиля призвал общество усвоить уроки Холокоста.

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