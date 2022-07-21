В частном бассейне возле Реховота провалилось дно: один человек пропал

В результате провала грунта под бассейном в частном доме в поселке Кармей Йосеф неподалеку от Реховота, пострадал один человек, а еще один пропал без вести.

Сегодня, 21 июля, в центре Израиля произошло чрезвычайное происшествие — два человека провалились в воронку, которая образовалась из-за провала грунта под частным бассейном во дворе виллы в Кармей Йосеф.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Отмечается, что вилла была арендована компанией для проведения корпоративной вечеринки, в которой участвовали 50 человек.

Согласно предварительной информации, на дне частного бассейна проломилось отверстие, и в течение нескольких секунд вся вода из бассейна утекла вниз. В воронку попал 34-летний мужчина, но он смог самостоятельно выбраться.

На место происшествия прибыли парамедики, которые оказали ему медицинскую помощь и доставили в больницу для обследования. Еще 15 человек, которые стали свидетелями инцидента, находились в шоковом состоянии.

Также сообщается, что один из сотрудников компании пропал и есть вероятность, что его увлекло в провал большим потоком воды. Сейчас на месте работают спасатели и полиция для проведения поисков пропавшего без вести. Есть страх новых провалов и обрушения земли, территория оцеплена.

Полиция заявила, что причиной инцидента, вероятно, стала плохая инфраструктура и некачественное выполнение работ при строительстве бассейна.

חשש לאסון: בולען נפער לפני זמן קצר בבריכה בישוב כרמי יוסף, כוחות חילוץ והצלה פועלים בשעה זו לאיתור נעדר, בנוסף אדם אחד נפצע קל. pic.twitter.com/GN3pYJfbuK — מזג אוויר ⛈️☔☃️ Weather (@MezgAvirIL) July 21, 2022

«Курсор» ранее писал, что в Магаре трактор провалился в канаву. Произошла авария, в результате которой водитель трактора получил травму и был госпитализирован.