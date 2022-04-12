Подозрение на теракт: в Ашкелоне сотрудник полиции получил ножевое ранение

В Ашкелоне рано утром 12 апреля предотвращена возможная попытка теракта. Задержан подозреваемый, напавший с ножом на офицера полиции.

Во вторник утром полицейский получил легкое ножевое ранение при проведении оперативных действий в Ашкелоне.

Полиция сообщила, что офицер проводил досмотр мужчины, который вызвал у него подозрение, а подозреваемый выхватил нож и напал на полицейского.

Реакция сотрудника полиции, который «среагировал, открыв огонь и нейтрализовав подозреваемого», была молниеносной, сообщили в полиции.

37-летний офицер был эвакуирован в больницу Барзилай для оказания медицинской помощи.

После происшествия в воскресенье вечером, когда переодетый в форму солдата ЦАХАЛа мужчина попытался выкрасть оружие у женщины-солдата в Ашкелоне, в городе проводились полицейские мероприятия.

По предварительным данным, вчерашний инцидент не был связан с террором, а подозреваемый оказался психически больным израильским евреем, который недавно сбежал из центра психиатрической помощи.

«Курсор» ранее сообщал, полиция предотвратила попытку теракта на въезде в Ашкелон. Террорист попытался выкрасть оружие у солдата, однако попытка не увенчалась успехом и злоумышленник был ликвидирован.

Кроме того, мы писали, что произошел ножевой теракт в Хевроне. Очередная попытка теракта в Израиле. На этот раз в Хевроне произошло нападение с ножом на израильтян, находившихся прямо у входа в Пещеру Праотцов.