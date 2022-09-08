Подростки-бедуины разрабатывают специальное приложение для школьников в деревнях Негева

Эти же люди создали автобусное приложение «Bedouin Moovit», а также наноустройство для отслеживания здоровья растений и умный браслет, помогающий людям с нарушениями зрения избегать препятствий.

Теперь подростки-бедуины в регионе Негев занялись новой разработкой в рамках программы технического обучения специально для бедуинской молодежи. Более 12-ти человек сейчас проходят пятинедельную техническую программу под названием «Цифровая палатка», которая предназначена для бедуинского сообщества при поддержке Массачусетского технологического института и Университета Бен-Гуриона. Их миссией является разработка продуктов или услуг, которые будут служить их сообществам в Негеве.

Об этом сообщает «The Times Israel».

Дело в том, что бедуинские общины относятся к наиболее обездоленным группам в стране и страдают от хронического отсутствия инфраструктуры, такой как системы водоснабжения, электросети и дороги, не имеют надлежащего доступа к качественному образованию и здравоохранению. Большинство из них живут в районе Негева, в нескольких городах и деревнях, некоторые из которых не признаны государством.

С целью хоть как-то им облегчить жизнь подростки-бедуины решили создать приложение для автобусных перевозок для школьников, которое будет работать в признанных и непризнанных бедуинских деревнях (где приложения для общественного транспорта не работают). Оно будет создано по образцу Moovit, израильского разработчика бесплатного приложения, предлагающего расписание общественного транспорта и варианты общественного транспорта.

Ранее «Курсор» писал о том, что арабы-бедуины блокировали железнодорожные пути камнями на юге Израиля. За это взялась полиция.