Подросток во время купания в Красном море нашел орудие убийства

14-летний мальчик заметил в воде нож, которым, как отметили в полиции, месяцем ранее был убит 40-летний житель Эйлата.

14-летний житель Эйлата во время купания в Красном море обнаружил в воде нож, который оказался орудием убийства.

Об этом сообщает издание Mako.

Известно, что подросток поднял находку и вспомнил, что сотрудники полиции сообщали недавно о поисках ножа, которым было совершено преступление. Мальчик позвонил в эйлатское отделение полиции, и прибывшие на место сотрудники изъяли у него режущий инструмент.

Результаты экспертизы показали, что находка является орудием убийства. Этим ножом, как выяснилось, был зарезан 23 июня на «Северном пляже» в Эйлате 40-летний местный житель. Его труп обнаружили на берегу с многочисленными ранениями. Позже полиция установила, что убитый — житель Тират а-Кармеля Сасон Малка.

Обнаружение ножа позволило полиции завершить сбор улик против 45-летнего эйлатца, который был задержан по подозрению в убийстве. Позже он признался и раскаялся в содеянном. Причиной преступления стало обвинение в неуважительном отношении.

«Курсор» писал ранее, что житель Атлита Шломи Кацин нырял в море у побережья Хоф ха-Кармель и обнаружил на дне сразу несколько древних исторических находок. Мужчина наткнулся на каменные и железные якоря, фрагменты глиняной посуды и средневековый меч, сделанный из железа.