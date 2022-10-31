Подводя итоги деятельности Либермана в Минфине

Те, кто знакомы с достижениями Либермана на этом посту за прошедший год надеются, что он продолжит свою деятельность в рамках нового правительства. Примечательно, что хвалят Либермана не только выходцы из русскоязычной общины, чьи интересы он и партия НДИ представляют в Кнессете с 1999 года. Известный и уважаемый израильский экономический обозреватель Нехемья Штреслер считает, что Либерману положено куда больше 6 мандатов, которые предрекают ему и партии НДИ опросы общественного мнения.

По мнению Штреслера, последние полтора года, когда Либерман занимал пост министра финансов, доказали нам, насколько неблагодарна деятельность на этом посту. Он отмечает, что люди, увы, не всегда способны оценить действия смелого политика, который принимает правильные решения и вытаскивает страну из экономической ямы. Об этом говорит тот факт, что на последних выборах Либерман получил 7 мандатов, а сейчас опросы предсказывают всего 6. Конечно, до дня выборов многое может измениться, но на данный момент это так.

Как справедливо указывает Штреслер, Либерман получил в наследство экономику в ужасном состоянии: огромный дефицит платежного баланса, растущую безработицу и отрицательный экономический рост. Нетаниягу, который считает себя гением в экономике, призывал Либермана швыряться деньгами, не глядя на пустеющую государственную казну, как это делал он сам. Тратил без конца, не думая о будущем и заботясь исключительно о количестве голосов, которые получит от избирателей.

Либерман справедливо не был готов тратить наши с вами деньги без разбора. Он понимал, что политика Нетаниягу толкает страну в экономическую бездну, и принял решение прекратить непомерные выплаты в качестве компенсаций, отменил принудительные отпуска времен эпидемии коронавируса и отменил карантины. Таким образом, министр финансов, по словам Штреслера, вернул страну на рельсы нормальной экономики. По его инициативе был, наконец, принят государственный бюджет, включавший в себя целый ряд остро необходимых реформ. Итог – страна завершает 2022 год с нулевым дефицитом платежного баланса, низкой безработицей и высоким ростом промышленного развития. Штреслер считает, что этот результат является полной противоположностью той ситуации, в которой Либерман оказался, заступив на пост министра финансов. И с этим мнением не поспоришь.

Штреслер указывает также на тот факт, что именно Либерман впервые понизил таможенные сборы на овощи, фрукты, мясо, рыбу, яйца, масло и многие другие продукты. И все это – несмотря на бесконечные претензии со стороны израильских фермеров, которые любыми силами пытаются сохранить свое единоличное право на установление рыночных цен и, как следствие, их рост, и постоянное противостояние монополий, заинтересованных в росте прибыли в ущерб нам, потребителям. В итоге, индекс потребительских цен не вырос, и цены на целый ряд продуктов понизились уже в августе-сентябре.

Но, несмотря на это, израильские СМИ продолжают принижать достижения Либермана, считает Штреслер. Нас продолжают пугать подорожанием, потому что это поднимает рейтинг изданий. Кроме того, потребители хотят немедленного понижения цен, не понимая, что начатые Либерманом преобразования берут время. Поэтому, как считает израильский обозреватель, вместо того, чтобы по достоинству оценить достижения Либермана на посту министра финансов, его обвиняют в подорожании, которое на самом деле давно является глобальной тенденцией израильской экономики. И не важно, что инфляция у нас куда ниже, чем в Европе и США, не важно также, что она является результатом затянувшейся в свое время эпидемии коронавируса и войны в Украине.

На Либермана навешивают ярлыки и несуществующие обвинения, считает Штреслер, и задается вопросом – неужели все дело в том, что израильское общество заражено расистскими настроениями? И кому-то мешает русский акцент министра?

Подводя итоги деятельности Либермана в Минфине, Штреслер признает, что он приятно удивлен, и Либерману положено больше, чем 6 мандатов. Полагаю, что удивляться тут нечему. Надо знать Либермана и его способности, чтобы понимать, насколько важна была его деятельность в Минфине, и сколь многого он сможет достичь в будущем.

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