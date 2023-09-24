Политик из ЮАР рассказал, можно ли сравнивать Израиль с государством апартеида

В прошлом этот деятель сидел в тюрьме с Нельсоном Манделой.

Выступающий против апартеида экс-активист и южноафриканский политик Мосиуоа Лекота считает, что Израиль нельзя сравнивать с государством апартеида.

Об этом он сообщил в интервью подкасту «Южноафриканские друзья Израиля», передает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Лекота, сидевший в тюрьме с Нельсоном Манделой, а после занявший пост министра обороны ЮАР, поделился аргументами против таких сравнений. В частности, он упомянул о своем визите в нашу страну.

"Я бывал в Израиле. В Израиле вы не найдете того же разделения между евреями и неевреями, которое мы наблюдали во время апартеида. Здесь нет отдельных автобусов для разных этнических групп, таких как евреи и арабы. В Израиле все садятся в один и тот же автобус, едут куда хотят и выходят из него, когда хотят. В Израиле нет апартеида, даже в школах", – сказал он.

Экс-активист отверг обвинения в том, что события в Израиле и ПА были похожи на апартеид. Также Лекота признался, что в прошлом придерживался предположения, что большая часть евреев поддерживают апартеид.

Однако после посещения Израиля его точка зрения по этому поводу изменилась. В частности, когда он узнал, что в парламенте есть депутаты-арабы.

Кроме этого, бывший министр обороны прокомментировал тему отношений ЮАР и Израиля, упомянув о важности сбалансированного подхода.

«Курсор» ранее писал, что архиепископ Кентерберийский ответил, считает ли он Израиль государством апартеида.