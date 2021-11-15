Полиция арестовала пожилого учителя, который подозревается к домогательствам к подростку

Стало известно о том, что 61-летний учитель из Ашкелона подозревается в сексуальном домогательстве к ученику-подростку. Он был арестован.

Так, ученику, который, согласно обвинению, и стал жертвой, 15 лет. Правоохранители получили жалобу еще около недели назад. Именно тогда и было открыто уголовное дело. Полиция просит, чтобы суд продлил срок задержания учителя еще на несколько суток.

Напомним, что, согласно отчету, который был опубликован государственной прокуратурой Израиля, в 2020 году количество уголовных дел по поводу домогательств и других преступление сексуального характера выросло на 7 процентов. Более того, за последние 5 лет рост таких преступлений составил 30 процентов.

Кроме того, Курсор сообщал, что офицер полиции Израиля осужден за сексуальные домогательства. Согласно обвинительному заключению, допрашивая женщину по поводу ее жалобы, полицейский неподобающим образом прикоснулся к ней.

Также мы писали, что чиновника МВД обвиняют в незаконной выдаче визы за сексуальные услуги. Отмечается, что подозреваемым является сорокалетний мужчина, который проживает в центральной части Израиля. Так, он якобы не единожды раз получал подобного рода «взятки» от женщин, которые приехали в страну на работу из-за границы.

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