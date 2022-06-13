Полиция ищет 16-летнего подростка из Модиин-Илита: израильтян просят о помощи

Последний раз Моше видели в районе горы Мерон. Он не выходил на связь с 25 марта. У подростка худощавое телосложение, темные волосы и длинные пейсы.

Почти 80 дней назад пропал Моше Клинерман, подросток 16 лет из города Модиин-Илит. Несмотря на все усилия полиции, волонтеров ЗАКА, кинологов и сотен добровольцев, парень до сих пор не найден.

Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.

Сообщается также, что существует реальная угроза его жизни. Последний раз Моше видели в районе горы Мерон. Он выходил на связь 25 марта.

Родители Моше обратились к израильтянам с просьбой помочь найти их сына.

«Моше худощавого телосложения, темные волосы, длинные пейсы. Был одет в белую рубашку, черные брюки и черный хасидский фрак. Носит очки. Над левым глазом шрам на лбу – последствие пережитой «каменной атаки», — написали администраторы канала.

Если вы видели Моше, срочно свяжитесь с полицией по телефонам: 086447200 или 100.

Телефон штаба, который организовали родственники Моше: 053-9644828

Также на канале показали видео с обращением родитиелей и фотографией пропавшего Моше.