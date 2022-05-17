Полиция находится в состоянии повышенной готовности в преддверии празднования Лаг ба-Омер

Правительство провело обширную работу на религиозном объекте, снеся незаконно построенные постройки, в том числе мост Дов, и расширив существующие проезды.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Это будет сложное событие, поскольку было внесено много изменений «, — сказал начальник Северного округа израильской полиции Шимон Лави.
Мероприятие координируется Министерством по делам религий.
Билеты необходимо заказывать заранее, они будут использоваться как для проезда, так и для входа, вход будет осуществляться поэтапно, так как на гору будут допускать 4000 человек в час и им будут выданы пропуска на четырехчасовое пребывание, а это означает, что в любой момент времени на горе будет находиться не более 16 000 паломников.
«Если у вас нет билета, вам незачем приезжать в Мерон», — сказал Лави.
К площадке не будет подъезд частного транспорта, а весь общественный и частный транспорт будет направлен на 11 автовокзалов, от которых шаттлы будут доставлять людей к комплексу. Кроме того, будет проведена только одна церемония зажжения костра, еда не будет продаваться на сайте.
Курсор ранее писал, что Матан Кахана восстановлен на посту министра религии. Матан Кахана вернулся к своей должности в правительстве после того, как был вынужден покинуть ее для того, чтобы заменить депутата Йомтоба Калфона на заседании Кнессета.