Полиция обнародовала кадры теракта в Кфар-Кассеме

Полиция опубликовала кадры с нательной камеры, а также запись телефонного разговора между полицейским и арабским террористом, который начал стрелять в него и его напарника и наехал на них в городе Кфар-Касем.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это произошло 22 декабря. В телефонном разговоре слышно, как террорист инструктирует офицеров. Разговор обрывается, когда террорист открывает огонь по офицерам. Далее на видео слышен разговор офицеров.

Открыв огонь по полицейским, террорист сел в автомобиль и попытался сбить полицейских. Управлявшего авто террориста нейтрализовали. Офицеры, получившие легкие ранения, были эвакуированы для лечения в больницу.

На место происшествия вызвали силы специального назначения полиции для поиска дополнительных подозреваемых с помощью вертолета. При обыске здания, из которого вышел нападавший, было обнаружено оружие типа «Карло», боеприпасы и зажигательные бомбы. Кроме того, в автомобиле террориста был обнаружен нож.

Начальник Центрального округа полиции Израиля, суперинтендант Ави Битон, провел на месте специальную оценку ситуации. После оценки он сказал, что улики и показания офицеров показывают, что нападение, вероятно, было спланировано за несколько дней.

«Офицеры действовали решительно, как и положено в таком случае», — сказал командующий округом.

«Курсор» сообщал, что в Самарии произошла стрельба.