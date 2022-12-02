Полицию захлестнула волна увольнений: с чем это связано

«Новое правительство должно будет учитывать необходимость найма сотрудников полиции без ущерба для их уровня», — заявил гендиректор офиса МВД.

Низкие зарплаты в министерстве внутренних дел привели к массовым увольнениям в полиции.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Волна увольнений вызывает серьезную обеспокоенность руководства МВД. Также наблюдается сложность при наборе новых сотрудников в полицию из-за предлагаемой им относительно низкой заработной платы. Но в связи с созданием Национальной гвардии ожидается увеличение численности бойцов Пограничной полиции.

Согласно отчету, к концу года полицию покинут более 800 полицейских. Это число на 300 человек больше среднегодового пенсионного возраста, который составляет около 500 полицейских в год.

По словам генерального директора офиса МВД Томера Лотана, в текущем году поступило рекордное количество 1400 стандартов, это самые высокие показатели за 10 лет. Поэтому в организации вынуждены набирать гораздо больше полицейских.

Кроме сложностей в наборе сотрудников в полицию отмечается рекордное количество увольнений. «Если раньше в полицию нужно было набрать 2000 полицейских, то сегодня им нужно набрать 3000», — сообщил Томер Лотан.

«Сомневаюсь, что мы уложимся к концу года в эти цифры. За прошедший год мы максимально протестировали рекрутинговый вызов, но все еще испытываем сильный недостаток в людях. Новое правительство должно будет учитывать необходимость найма сотрудников полиции без ущерба для их уровня».

При этом Лотан считает, что повышение заработной платы полицейским — это реально. Это важно не только из-за необходимости набирать новых полицейских, но и для сохранения полицейских, которые работают в системе сейчас.

«Наше рабочее предположение состоит в том, что повышение заработной платы предотвратит увольнения. Правда, не всем можно платить 15 000 шекелей в месяц, но если мы добавим по 2 000 или 3 000 шекелей, то полицейские не уйдут, и мы сможем поддерживать их уровень без ущерба для себя», — подвел итоги Лотан.