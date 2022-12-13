Поллард: еврейское образование значит все

Бывший израильский шпион Джонатан Поллард встретился с молодежью в Тель-Авиве и поделился мудростью, которую он получил от своей покойной жены Эстер много лет назад.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Поллард обратился к сотням представителям еврейской молодежи на площади Атарим в Тель-Авиве на симпозиуме, организованном Тель-Авивским международным салоном, рассказав им о важности еврейского образования и рассказав, как его покойная жена Эстер восхваляла силу знания, чтобы победить тьму.

«Эстер научила меня, что если еврейский ребенок, растущий в Израиле, не знает нашей истории и не чувствует связи со славными традициями и наследием нашего народа, даже самые лучшие разведданные и оружие будут бесполезны», — сказал он.

Поллард рассказал аудитории о том моменте, когда он решил рискнуть своей жизнью и действовать в качестве израильского шпиона глубоко внутри разведывательной системы США, чтобы помочь Израилю справиться с опасностями и стратегическими угрозами со стороны арабских стран; как его поймали; и его личное путешествие в течение долгих лет в тюрьме, в то время как его жена Эстер посвятила свою жизнь борьбе за его освобождение и не давала ему потерять надежду.

Примерно через полтора месяца, в Рош Ходеш Шват, исполнится год со дня кончины Эстер Поллард. Из-за тяжелых тюремных условий Джонатан и Эстер были лишены основного права иметь детей. В настоящее время Поллард участвует в продвижении проекта, посвященного памяти Эстер и продолжающей ее наследие.

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