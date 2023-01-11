Поножовщина в Хевроне, есть погибший

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Один из участников конфликта получил ранение.

В Хават Иегуде, на юге горы Хеврон, произошла поножовщина. Об этом сообщает Arutz Sheva. Один из пострадавших получил ножевое ранение, а также известно о нейтрализации нападавшего. «Курсор» сообщал, что базу ЦАХАЛа в Самарии обстреляли.

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Автор материала: Рами Мадрих