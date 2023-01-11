Поножовщина в Хевроне, есть погибший

17:11, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
окровавленный нож фото
Фото: .depositphotos.com

Один из участников конфликта получил ранение.

В Хават Иегуде, на юге горы Хеврон, произошла поножовщина.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Один из пострадавших получил ножевое ранение, а также известно о нейтрализации нападавшего.

«Курсор» сообщал, что базу ЦАХАЛа в Самарии обстреляли.

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