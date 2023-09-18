Популярная сеть модной одежды повысила стоимость своих товаров в Израиле

Покупатели возмущены разницей в ценах за товары в нашей стране и за границей.

Испанская торговая сеть одежды Zara, которая пользуется популярностью в Израиле, подняла стоимость своих товаров в магазинах нашей страны более чем на 16 процентов, чем вызвала негодование покупателей.

Об этом сообщает издание "Детали".

Цены на продукцию выросли как в магазинах сети, так и на сайте Zara. Но покупатели не понимают, почему цены в Израиле значительно дороже, чем за границей. Одна из женщин написала в группе фанатов бренда в Facebook, что была в Италии и там стоимость одежды торговой сети в два раза ниже, чем в магазинах Израиля. Другая покупательница также написала, что цены выросли именно в нашей стране, а вот в Испании остались прежними

Исследование, проведенное журналистами, показали, что стоимость товаров действительно выросла и разница между продукцией в нашей стране и за рубежом может достигать 78 процентов.

"Курсор" писал ранее, что на всемирно известную сеть Zara, товары которой пользуются среди израильтян высоким спросом, начали поступать многочисленные жалобы от клиентов. Наши покупатели выразили недовольство тем, что не могут в установленный законом срок вернуть деньги за вещь, если у них отсутствует товарный чек, хотя они предоставляют другие данные, подтверждающие совершение покупки.

Еще мы писали, что консалтинговая компания CofaceBdi вместе с новостным сайтом Mako проверили более 80 торговых центров нашей страны, чтобы определить, какие из них являются самыми комфортными с точки зрения потребителей.