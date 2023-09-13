Популярная торговая сеть Израиля отзывает из магазинов "опасный" сладкий продукт

Израильтян с аллергией на молоко просят его не употреблять.

Популярная торговая сеть "Шуферсаль" отзывает с полок супермаркетов, после жалобы одного из клиентов, партии вафель со вкусом шоколада, произведенные под брендом сети компанией "Манамим".

Об этом сообщается на Telegram-странице министерства здравоохранения.

Граждан, у которых есть аллергия на молоко, настоятельно призывают не употреблять сладкий продукт, потому что в его составе обнаружены частицы молочных белков.

Речь идет о вафлях, продающихся в 50-граммовых упаковках голубого цвета со штрих-кодом 7296073220275 и сроком годности до 15.03.24. А также из магазина отзывают упаковки весом 1 кг с номером 7296073240853 и сроком годности до 14.03.24 и 15.03.24. Номера серий — 3075 и 3074.

За дополнительной информацией израильтяне могут обратиться по номеру: 1-800-68-68-68.

"Курсор" писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля сообщило об отзыве из магазинов небольшой части продуктов La Cremaria – Клубника со сливками. В них обнаружили нехарактерный внешний вид продукта, возникающий из-за плесени в клубничном пюре, являющемся частью сырья в продукте.

Еще мы писали, что в минздраве рассказали об отзыве товара из магазинов, а именно муссового торта "Мусс песк зман ваниль нуга". В десерте во время проверки была обнаружена бактерия Listeria monocytogenes.

Напомним, что компания "Тнува" оповестила министерство здравоохранения и покупателей о том, что сливки для взбивания "Шеф Лавн" могут испортиться до истечения срока годности, поэтому их начали изымать с полок магазинов.