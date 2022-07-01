Попытка похищения израильского дипломата в Турции: новые подробности

Иранские террористы, которые нацелились на бывшего израильского консула в Турции и его семью, остановились в том же отеле, что и они, в районе Бейоглу в Стамбуле.

Об этом сообщает Sabah, пишет 7Israel National News.

Дипломатом, которого хотели похитить иранские агенты, был Йосеф Леви Сфари, бывший консул в Стамбуле. По имеющимся данным, Леви Сфари был эвакуирован властями и вернулся в Израиль «в рамках операции, которая была прямо как в кино».

Турецкая шпионская организация и турецкое подразделение по борьбе с терроризмом арестовали 16 июня в общей сложности семь террористов, которые планировали напасть на группу израильских туристов. По данным турецкой газеты Hürriyet, израильский Моссад эвакуировал израильтян из Стамбула и доставил их в Тель-Авив на частном самолете.

Подозреваемые были арестованы в отеле Soul в районе Бейоглу в Стамбуле и в трех арендованных домах в этом районе.

«Убийцы из прибывшей группы агентов находились в двух отдельных комнатах на втором и четвертом этажах отеля в районе Бейоглу и были задержаны вместе с большим количеством оружия», — сообщило информационное агентство IHA .

Ранее Курсор писал, что в Турции предотвратили попытку похищения бывшего посла Израиля. Согласно информации, Иран направил в страну агентов под видом бизнесменов, туристов и студентов для убийства израильтян в отместку за убийство революционного гвардейца Хасана Саида Ходаяри и другие действия, приписываемые Израилю Исламской Республикой.

Курсор ранее информировал, что Моссад сорвал заговоры иранских террористов в Турции. Источник в израильской службе безопасности на брифинге для журналистов отметил стабилизацию ситуации в Турции, но прогнозирует, что предупреждение о поездках пока останется в силе, поскольку иранские агенты все еще на свободе.

в Турции предотвратили попытку похищения бывшего посла Израиля