Поселенцы обещают построить больше аванпостов после снесения семи лагерей

«Мы только начали», — сказала репортерам лидер поселенцев и сопредседатель Нахала Даниэлла Вайс. Ее инициатива собрала около 10 тысяч правых активистов со всей страны

Движение поселенцев Нахала в четверг пообещало начать дальнейшие инициативы по строительству аванпостов после того, как днем ранее силы безопасности эвакуировали семь лагерей протеста, которые они ненадолго разбили на вершинах холмов Иудеи и Самарии.

«Мы только начали», — заявила журналистам лидер поселенцев-ветеранов и сопредседатель движения «Нахала» Даниэлла Вайс на конференции Zoom.

«Вчера начался новый период», — сказала она после того, как ее инициатива собрала около 10 тысяч правых активистов со всей страны. Вайс заявила, что это лишь первый залп в более масштабной кампании по возвращению земель в Иудее и Самарии.

Перед началом мероприятия, которое началось в среду в 16:00 и закончилось в течение 24 часов, ЦАХАЛ, пограничная полиция и полиция Израиля выступили с необычным заявлением, предупредив активистов, что мероприятие, направленное на строительство семи форпостов, является незаконным и не будет терпеться.

Силы безопасности, сопровождавшие активистов с самого начала, по большей части не препятствовали им добраться до места назначения.

Активисты, среди которых было много подростков и молодых людей, разбили три лагеря в районе Самарии и два в районе Биньямина. Еще два пункта протеста были возведены возле поселения Кирьят-Арба, расположенного между Гуш-Эционом и холмами Южного Хеврона.

Курсор ранее писал, что в Хомеше при столкновениях с полицией задержали троих активистов. Полиция арестовала трех человек во время столкновений полиции с левыми активистами, собравшимися на демонстрацию возле Хомеша в Самарии. Военные запретили проведение акций протеста у незаконного поселения.