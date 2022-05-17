Посол Израиля в Украине поднял израильский флаг в Киеве

Все больше стран возвращают свои посольства в украинский Киев, так как в городе безопасно. И вот уже израильское посольство также возобновляет работу в украинской столице.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский повесил флаг еврейского государства у здания посольства в Киеве. Об этом он сообщил на своих аккаунтах в различных социальных сетях, а также разместил фотографию. На нем можно увидеть самого Бродского, израильский флаг, а также вооруженных украинских солдат, на заднем плане.

Фотографию показали на телеграм-канале Ambassador Brodsky.

«Поднимаем флаг у здания посольства в Киеве», — подписал снимок Бродский.

Ознакомиться с постом можно ниже:

Ранее наш сайт сообщал, что Израиль выделит квоту на лечение раненых украинских солдат в израильских больницах. В Израиле будут выделять квоту в больницах на лечение раненых украинских военных. Кроме того, будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, пока продолжается война с россией*. Это же касается и медикаментов.

Кроме того, редакция Курсора писала, что СМИ сообщили, что Зеленский обратился за советом к сторонникам Нетаниягу.

Также напомним, что израильские медики спасли жизнь украинскому ребенку.