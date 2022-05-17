Посол Израиля в Украине поднял израильский флаг в Киеве

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский повесил флаг еврейского государства у здания посольства в Киеве. Об этом он сообщил на своих аккаунтах в различных социальных сетях, а также разместил фотографию. На нем можно увидеть самого Бродского, израильский флаг, а также вооруженных украинских солдат, на заднем плане.
Фотографию показали на телеграм-канале.
«Поднимаем флаг у здания посольства в Киеве», — подписал снимок Бродский.
Ознакомиться с постом можно ниже:
Ранее наш сайт сообщал, что Израиль выделит квоту на лечение раненых украинских солдат в израильских больницах. В Израиле будут выделять квоту в больницах на лечение раненых украинских военных. Кроме того, будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, пока продолжается война с россией*. Это же касается и медикаментов.
Кроме того, редакция Курсора писала, что СМИ сообщили, что Зеленский обратился за советом к сторонникам Нетаниягу.
Также напомним, что израильские медики спасли жизнь украинскому ребенку.