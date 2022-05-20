Появились новые данные о загрязнении израильского побережья Средиземного моря

За последнее десятилетие были вынесены приговоры по 48 делам, заведенным по обвинению в загрязнении морской среды. Однако во всех случаях обвиняемые отделались легкими штрафами.

В последние годы зафиксировано, что израильтяне стали куда чаще жаловаться на загрязнение морского побережья. При чем касается это практических всех населенных пунктов от Хайфы до Ашкелона.

И вот журналисты при помощи некоммерческой организации «Ацлаха» смогли выяснить несколько новых фактов о загрязнении Средиземного моря.

Как оказалось, в воду действительно попадает большое количество масла, различных неопознанных промышленных жидкостей, а также стоков.

К примеру, еще в прошлом десятилетии компания «Хеврат машмаль» загрязнила побережье остатками нефти после расчистки трубопровода. Как оказалось, за это ее оштрафовали всего на 54 тысячи шекелей. Правда, информации о том, насколько много нефти пролилось в океан не удалось найти.

В минэкологии сообщают, что часто информация о таких инцидентах неполная. Всего за последние 10 лет было вынесено 48 приговоров по подобным делам.

Ранее наш сайт сообщал, что ученые рассказали, как редкие виды животных приспосабливаются к вымиранию лесов. Эксперты из Общества охраны дикой природы (WCS) и Университета Оксфорд Брукс в Великобритании выявили, что редкий вид обезьян в Боливии приспособился к жизни в исчезающем лесу.

Также мы писали, что арктические льды утончается с пугающей скоростью.

Еще напомним, что исчезающие льды Гренландии на самом деле тают снизу вверх.