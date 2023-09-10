Появились подробности убийства женщины в Ашдоде

Была также названа предположительная причина смерти.

В ночь на 9 сентября в одном из ашдодских парков было обнаружено бездыханное тело женщины. В причастности к смерти 36-летней жительницы Ашдода подозревают троих иностранных граждан, в возрасте 40-50 лет. Полиция уже сообщила об их задержании.

Об этом пишут "Детали".

По версии следствия, задержанные и их жертва вместе употребляли наркотики на одной из ашдодских улиц. Однако женщина употребила слишком много и в результате скончалась от передозировки опасного зелья. Иностранцы перенесли ее тело в парк, после чего позвонили в службу скорой помощи.

Теперь одному из задержанных могут предъявить обвинения в убийстве, а остальных обвинить в преступном сговоре.

Ранее "Курсор" писал о том, что стали известны подробности убийства девушки на западе Галилеи. 18-летняя Сарит Ахмед была лесбиянкой, и по всей видимости, убили ее из-за сексуальной ориентации.

Также мы сообщали, что в сети появилось видео убийства кандидата в президенты Эквадора. В Эквадоре застрелен кандидат на пост президента Фернандо Вильявисенсио. Убийство произошло в момент, когда политик покидал предвыборное собрание. Гибель политика подтвердил глава Эквадора Гильермо Лассо.

Кроме того, двоих братьев застрелили недалеко от деревни Абу-Снан в Западной Галилее возле дороги 8721. Тела погибших мужчин нашли в оливковой роще.