Правительство Израиля будет продвигать законопроекты о борьбе с курением

Согласно статистике, каждый пятый израильтянин курит.

Профессор Алон Таль, член Кнессета, встретился с СМИ, чтобы обсудить привычку израильтян курить и способы, с помощью которых законодатели пытаются положить конец «эпидемии курения».

Об этом пишет TheAlgemeiner.

Сотрудник министерства здравоохранения Израиля заявил в комитете Кнессета, что 8 000 израильтян ежегодно умирают от курения, причем 10 процентов умирают от пассивного курения.

Председатель комитета по здравоохранению Кнессета обещает принять ряд новых законопроектов против курения. Эти законопроекты предусматривают повышение минимального возраста курения до 21 года, требование к полиции обеспечить соблюдение законов против курения.

«Существует огромный фактор неудобства. Когда собирались слушания, на мой мобильный телефон посыпались сообщения, просьбы и жалобы от граждан, чьи дома буквально провоняли, потому что им не повезло жить рядом с курильщиком».

Курсор уже сообщал, что треть детей в Израиле являются пассивными курильщиками.

Учёные объяснили, почему бабушки любят внуков больше, чем своих детей.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что поражение ЖКТ у детей при коронавирусе выросло в 10 раз.

Ученые озвучили безопасную дозировку вакцины Pfizer для детей 5-11 лет.

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