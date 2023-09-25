В минобразования страны уже заявили, что планируют подать иск в суд на издательство-нарушителя.

Министерство образования Ливана обратилось с официальной жалобой в спецслужбы страны. Причиной послужило изображение на обложке учебника «Национальное образование: гражданское воспитание» для 7 класса израильского флага.

Об этом информирует портал Детали.

Издание отмечает, что публичная демонстрация израильского флага в Ливане запрещена.

Согласно сообщению, знамя еврейского государства высится среди других на фото, запечатлевшем штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Кроме того, пособие было выпущено частным издательством, что также запрещено в стране.

В минобразования уже заявили, что планируют подать иск в суд на издательство-нарушителя за «искажение единого учебника системы образования и нарушение исключительного права министерства на воспроизведение общенациональной серии учебников».

Тем временем глава ведомства Аббас аль-Халаби уточнил, что в связи с падением курса национальной валюты ни одно издательство в 2023 году не подавало заявки на тендер на печатание учебной литературы для школ.

Как сообщал Курсор, в июле Ливан подтвердил претензии на часть территории Израиля. Так, министр обороны страны Морис Салим, заявил, что Раджар является частью Ливана, поэтому он осуждает "израильскую оккупацию северной части поселка".

Глава ливанского оборонного ведомства заявил о "постоянной готовности вооруженных сил защищать мир и спокойствие на всей территории страны, включая Южный Ливан".

Ранее Курсор сообщал, что в Хизбалле объяснили причину обстрела израильской территории. Так, по словам высокопоставленного источника в террористической группировке, приказ о применении противотанковой ракете по сопредельной территории поступил в ответ на работы по включению в состав израильской территории северной части Раджара.