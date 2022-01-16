Правительство соберется на фоне заболеваемости министров

Нынешнее заседание кабинета министров проходит после того, как на прошлой неделе министр иностранных дел и вице-премьер Яир Лапид и министр финансов Авигдор Либерман получили положительный тест на коронавирус.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом и огромной волны изоляции, захлестнувшей страну, состоится заседание кабинета министров во главе с премьер-министром Беннетом.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

В связи с ростом заболеваемости и требованием самоизоляции, не миновавшей членов правительства, было принято решение, что нынешнее заседание кабинета министров пройдет без присутствия представителей медиа.

Согласно опубликованной повестке дня, члены правительства обсудят ряд вопросов, в том числе: назначение главы Комитета по атомной энергии, дальнейшую реализацию конкуренции и совершенствование отрасли общественного транспорта в Гуш-Дане и план модернизации инфраструктуры и поощрения посещения площади Западной стены.

Напомним, что нынешнее заседание кабинета министров проходит после того, как на прошлой неделе министр иностранных дел и вице-премьер Яир Лапид и министр финансов Авигдор Либерман получили положительный тест на коронавирус. Кроме того, заболели Амар Бар-Лев и министр Зеэв Элькин.

Ранее Курсор сообщал, что Беннет придумал новый способ ограничить вход в торговые центры.

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