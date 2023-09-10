Правительство выделило 4 млн шек. для безопасного прибытия израильтян в Умань

Эти средства будут использованы на создание центров помощи паломникам в районе пограничных переходов.

Израиль выделит из государственного бюджета 4 миллиона шекелей на обеспечение безопасного прибытия паломников в украинский Умань, куда они съезжаются для празднования Рош ха-Шана. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Об этом пишет "Walla".

В ходе обсуждения этого вопроса премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что поездка в Умань является опасной затеей, поскольку в Украине продолжаются боевые действия.

"Там негде спрятаться от ракет. Это очень опасно", - заявил глава правительства.

Тем временем министр национальных миссий Орит Струк выступила против выделения денег. Взамен она предложила перевезти мощи раввина Нахмана в Израиль.

"Я предлагаю перевезти его кости в Израиль. Он переворачивается в могиле от количества людей, которые покидают Эрец-Исраэль на Рош ха-Шана и отправляйтесь в Умань", - говорит министр.

Согласно решению правительства, министр по делам Иерусалима и наследия Меир Поруш был назначен ответственным за организацию прибытия хасидов в Умань. Его ведомство будет распределять полученные 4 миллиона шекелей на различные меры поддержки паломников.

Эти средства будут использованы на создание центров помощи паломникам в районе пограничных переходов, найм сотрудников, владеющих ивритом, и местных координаторов, организацию трансферов, а также на создание диспетчерского центра в Израиле.

Кроме того, министерству иностранных дел поручено договориться с властями приграничных районов о предоставлении содействия израильским паломникам.

Также правительство Израиля в своем решении поясняет, что предпринимаемые действия не несут ответственности за поездку израильских граждан в указанное место назначения.

Напомним, в Умани на Рош ха-Шана введут ряд ограничений – чего ждать паломникам.