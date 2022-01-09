Премьер-министр Израиля пообещал предоставить бесплатные тестовые наборы учащимся

Премьер-министр Нафтали Бенет обратился сегодня утром на заседании кабинета министров с жалобами на новую схему испытаний.

Об этом сообщает 7 канал.

«Что касается детей — мы внимательно относимся к беде населения и живем с ней близко. У меня также есть четверо детей, которых нужно проверить дома. Мы работали в субботу, чтобы найти решения. Могу сообщить, что в настоящее время ученикам будут предоставлены бесплатные комплекты. Каждый ребенок в Израиле — детский сад и младшие классы, педагогический коллектив. В ближайшие дни мы получим три тест-набора. Мы заранее позаботились о перечислении средств школам именно на такую ​​ситуацию, и сейчас эти наборы используются для облегчения бремя на месте родителей», — отметил Беннет.

По его словам, только сегодня утром в Израиль поступило 5000 единиц препарата Мерека Корона, подходящего для пациентов с высоким риском. Это в дополнение к уже имеющимся препаратам Pfizer. Препараты выдаются в таблетках на пять дней.

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