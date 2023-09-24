Президент Ицхак Герцог сделал важное заявление по случаю Йом-Кипура

По его словам, это самый удачный день для самоанализа.

Президент Ицхак Герцог считает Йом-Кипур подходящим днем для самоанализа и прощения, а также размышления о будущем. Также он напомнил, что Война Судного дня является одной из самых трудных и болезненных в истории Израиля, которая изменила нашу страну и общество, в частности, а также оставила после себя много уроков.

Об этом сообщает "7 канал".

Под вышеупомянутыми уроками Герцог подразумевал полученные знания на политическом и военном уровне, и важность нашей устойчивости и сплоченности.

"Из проклятой войны мы узнали об опасности, которая таится в том, что мы позволяем себе стать пленниками парадигм, а также о том, что мы не должны упускать возможности для укрепления «Шалом Баит», нашего собственного внутреннего мира", - отметил президент.

Он просит в этот день приложить все усилия, чтобы начать понимать, уважать, слушать друг друга.

"Давайте работать вместе, чтобы искоренить ненависть и зло среди нас и распространить немного больше любви к нашим согражданам-израильтянам", - добавил Герцог.

Ко всему прочему Ицхак Герцог напомнил, что в нашей стране проживает много жертв войны, на которых израильские конфликты оставили ужасные и глубокие шрамы. Он назвал их героями, которые заслуживают уважения, признания и толерантности.

"Я хочу придать силы всем, кто охраняет нас и заботится о нашей безопасности и благополучии – круглый год, особенно во время праздников и в Йом-Кипур. Я молюсь, чтобы раненые в ЦАХАЛе и силах безопасности быстро и полностью выздоровели среди всех больных Израиля. Пусть это будет час милосердия", - подчеркнул президент.

Ранее "Курсор" писал о том, что Герцог попросил Лукашенко отпустить израильтянина, задержанного за половину грамма марихуаны.