Президент Израиля подарил Музею Библии древнюю каменную надпись

Выставка, созданная в сотрудничестве с Университетом Ешивы, предоставляет беспрецедентный доступ к жизни, культуре и истории 2000-летнего сообщества.

Об этом 18 сентября сообщает Jewish News Syndicate.

Политик доволен, что ему удалось детально изучить артефакт. Президент страны надеется на интересен к исторической реликвии туристами.

«Я так рад, что эта надпись, несущая на себе печать человеческой веры, намерения и творчества на протяжении веков, станет частью самой первой выставки, посвященной самаритянской израильской общине», – отметил глава государства.

Большая каменная надпись, предоставленная президентским домом Израиля и Управлением древностей Израиля, является одним из шести предметов, предоставленных взаймы Израилем. Исследователи считают, что надпись на самаритянском иврите возникла в средневековой самаритянской синагоге в Кефар-Калиле и была опубликована Ицхаком Бен-Цви, вторым президентом Израиля и самаритянским историком.

На протяжении тысячелетий самаритяне жили в Земле Израиля рядом со своей священной горой. Они упоминаются в библейских и раввинистических источниках, но мало кто знает, что эта древняя группа все еще существует в современном мире как микрообщина.

Ранее «Курсор» сообщал, что археологи обнаружили в Помпеях останки мужчины, которому было около 60 лет на момент смерти. Они зафиксировали в Помпеях хорошо сохранившийся скелет, с помощью которого они выяснили множество подробностей о погребальных обрядах и культуре в этом древнем городе. Памятная надпись также сохранилась. В дальнейшем ее детально изучат специалисты из разных стран.