А президент Украины в этом году не попал в рейтинг.

В рейтинг "50 самых влиятельных евреев мира", опубликованный газетой "Jerusalem Post", попали российский олигарх *роман абрамович и "еврей по отцу" евгений пригожин, упоминаемый посмертно.

Данные опубликованы на сайте "Jerusalem Post".

Однако в этом году рейтинг не включает президента Украины Владимира Зеленского, который ранее занимал второе место после премьер-министра Израиля Яира Лапида.

На последнем, пятидесятом месте в рейтинге указано "движение ХАБАД", а на 51-м месте - упоминание израильского государственного флага в качестве "почетного упоминания". На 52-м месте, в разделе Postscriptum, указан покойный лидер террористической организации, которую сегодня признала Британия.

Среди "50 самых влиятельных евреев" также присутствуют предприниматели и функционеры еврейских организаций, которые малоизвестны широкой публике. На 44-м месте указаны израильские спортсмены разных дисциплин, от футбола до дзюдо. Также, на 12-м месте находятся "две поколения филантропов", включающие семьи Соросов, Эделсонов и основателя Mobileye Амнона Шашуа и его дочь Инбар Шашуа Бар-Нир.

Первое место в рейтинге занял основатель OpenAI Сэм Альтман, а премьер-министр Нетаниягу занял второе место.

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