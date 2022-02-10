Природный заповедник Озеро Хула вновь открылся после вспышки птичьего гриппа

Озеро Хула было закрыто до сегодняшнего дня из-за серьезной вспышки птичьего гриппа, однако после проведения всех подготовительных работ заповедник вновь открыт для всех желающих.

Природный заповедник и парк птиц «Озеро Хула» вновь открылся сегодня после того, как был закрыт в декабре из-за серьезной вспышки птичьего гриппа.

«Парк открылся после того, как были проведены все необходимые подготовительные работы в соответствии с указаниями министерств сельского хозяйства и здравоохранения», — говорится в сообщении Еврейского национального фонда, в ведении которого находится парк.

«С сегодняшнего дня широкая общественность сможет снова наслаждаться разнообразными развлечениями, которые предлагает парк, и тысячами птиц».

Курсор ранее писал, что в министерстве сельского хозяйства заявили, что смогли победить птичий грипп в Израиле. В министерстве сельского хозяйства Израиля заявили, что эпидемию птичьего гриппа в стране удалось победить. Так, властям удалось установить контроль над очагами заражения. На данный момент специалисты проводят дезинфекцию курятников.

Кроме того, на ферме в Биньямине обнаружили птичий грипп. «В течение нескольких недель специалисты работают над тем, чтобы положить конец инциденту с птичьим гриппом. Мероприятие проводится с целью сведения к минимуму страданий животных и с целью поддержания здоровья населения и предотвращения заражения людей», — сказал Министр сельского хозяйства Одед Форер.

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