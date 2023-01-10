Продолжение «шпионского скандала»: WhatsApp судится с израильской компанией

«Шпионское программное обеспечение NSO позволяло проводить кибератаки против правозащитников», — заявили в компании Meta.

В понедельник Верховный суд США разрешил WhatsApp продолжить судебный процесс против израильской компании NSO.

Об этом сообщает Mako.

Как указано в иске, NSO обвиняется в использовании ошибки в приложении WhatsApp для внедрения шпионского программного обеспечения Pegasus. Благодаря этому отслеживались действия 1400 людей, включая журналистов и адвокатов.

По заявлению NSO, уведомления WhatsApp помешали расследованию иностранного правительства в отношении человека, планировавшего теракт. Судьи отклонили апелляцию, поскольку компания действовала в качестве агента от имени иностранных правительств при установке своего шпионского ПО.

Администрация Байдена на этот раз призвала судей отклонить апелляцию NSO, отметив, что Госдепартамент США никогда не признавал за частной организацией, выступающей в качестве агента иностранного государства, право на какой-либо иммунитет.

Meta, материнская компания WhatsApp, приветствовала решение суда отклонить «необоснованную» апелляцию израильской компании. «Шпионское ПО NSO позволяло проводить кибератаки против правозащитников, журналистов и государственных чиновников», — говорится в заявлении компании.

Юристы WhatsApp утверждают, что частные организации, такие как NSO, «категорически не имеют права» на иностранный суверенный иммунитет.

С другой стороны, NSO утверждала, что Pegasus помогает правоохранительным органам и спецслужбам бороться с преступностью и защищать национальную безопасность, а ее технология предназначена для помощи в поимке террористов и педофилов.

Ранее Курсор писал, что ОАЭ использовали израильское ПО Pegasus для взлома резиденции Бориса Джонсона.