Профсоюз учителей угрожает с 1 сентября усилить протесты

С 1 сентября учителя угрожают не только продолжить забастовку, но и усилить ее, поскольку их требования были проигнорированы министерством образования.

В связи с окончанием учебного года профсоюз учителей опубликовал поздравительное видео. Но кроме праздничного настроения педагоги планируют наперед свои действия, если не будет выполнены их требования по улучшению условий труда и повышениям заработных плат.

Генеральный секретарь профсоюза учителей Яффа Бен-Давид направила послание министру финансов и премьер-министру, в котором заявила: «Если соглашение о зарплате не будет подписано — 1 сентября будет еще больший беспорядок, чем сейчас».

Забастовки учителей длятся около месяца, но недавно учителя приостановили протесты, поддавшись на уговоры министра образования Ифат Шаши-Битон.

Яффа Бен-Давид напомнила требования учителей: «Оптимальные зарплаты не сходят с повестки дня».

«Курсор» информировал о забастовке учителей: как будут работать школы в Израиле завтра. В профсоюзе заявили, что забастовки приостановлены по просьбе министра образования Ифат Шаши-Битон. Все школы будут работать в стандартном режиме.

Наш сайт писал, про союз учителей Израиля: Если минфин не ускорит переговоры, забастовки усилятся. «Очень грустно, что голоса премьер-министра и заместителя премьер-министра не были услышаны по этому вопросу, и что они и пальцем не пошевелят в отношении тех, кто занят в сфере образования», — заявила генеральный секретарь ITU Яффа Бен Давид.