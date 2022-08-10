Прогноз погоды в Израиле на 11 августа: ясно

Фото: Maor Kinsbursky/Flash90

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 11 августа, согласно которым завтра на всей территории Израиля будет ясная погода.

Синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 11 августа. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +30°С днем, +19°С ночью;

Тель-Авив: малооблачно, +32°С днем, +25°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +23°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +23°С ночью;

Эйлат: ясно, +40°С днем, +28°С ночью;

Тверия: ясно, +37°С днем, +26°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 11 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер южный, скорость 10-30 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 33°С. Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

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Автор материала: Алекс Арнав