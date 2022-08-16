Прогноз погоды в Израиле на 17 августа: ясно, слабый ветер

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 17 августа. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.6 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +24°С ночью;
- Хайфа: ясно, +28°С днем, +22°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +23°С ночью;
- Эйлат: ясно, +40°С днем, +27°С ночью;
- Тверия: ясно, +37°С днем, +24°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 17 августа составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-30 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 30°С.
Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.