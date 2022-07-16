Прогноз погоды в Израиле на 17 июля: ясно

Синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 17 июля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +29°С днем, +19°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +22°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +27°С днем, +19°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +19°С ночью;
- Эйлат: ясно, +39°С днем, +26°С ночью;
- Тверия: ясно, +36°С днем, +23°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 17 июля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 31°С.
Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.