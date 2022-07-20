Прогноз погоды в Израиле на 21 июля: ясно

Синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 21 июля. Завтра на большей части территории страны понижение температуры, ясно, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +31°С днем, +20°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +24°С ночью;
- Хайфа: ясно, +27°С днем, +21°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +22°С ночью;
- Эйлат: ясно, +40°С днем, +27°С ночью;
- Тверия: ясно, +37°С днем, +25°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 21 июля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Сильное волнение, высота волн 80-130 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 31°С.
Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.