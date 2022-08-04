Прогноз погоды в Израиле на 5 августа: солнечное небо и тепло

Фото: Miriam Alster/Flash90

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 5августа, согласно которым завтра на всей территории Израиля будет ясная погода.

Завтра, в пятницу, 5 августа, на большей части территории Израиля температура окружающей среды не будет особо меняться. Ожидается, что будет солнечное, возможен слабый ветер до 4.3 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +33°С днем, +23°С ночью;

Тель-Авив: малооблачно, +32°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: ясно, +29°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +36°С днем, +22°С ночью;

Эйлат: ясно, +42°С днем, +30°С ночью;

Тверия: ясно, +40°С днем, +25°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 5 августа составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 34°С. Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

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Автор материала: Аарон Кальвин